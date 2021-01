Paura a Nettuno | bomba carta lanciata contro un CAF | all’interno erano presenti i dipendenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Attimi dioggi pomeriggio intorno alle 13.00 dove una deflagrazione ha scosso la tranquillità dei residenti di Via Bainsizza a. Stando a quanto raccolto ignoti avrebbero lanciato una– anche se non ne sono stati rinvenuti i residui –un punto CAF provocando una forte esplosione.alcuniche tuttavia non sono rimasti feriti. Sul posto gli agenti di Polizia del locale commissariato unitamente al personale della Polizia Scientifica. Le indagini proseguono ora a 360° per cercare di ricostruire l’accaduto. su Il Corriere della Città.