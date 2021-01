Minori scomparsi: Riccio e Antonini firmano accordo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Minori scomparsi: il Commissario straordinario del Governo e il Capo dipartimento delle Politiche della famiglia insieme per prevenire il fenomeno Intervenire sulle radici del disagio per prevenire l’allontanamento dalla famiglia. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa sui Minori scomparsi firmato dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Silvana Riccio e dal capo Dipartimento per… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021): il Commissario straordinario del Governo e il Capo dipartimento delle Politiche della famiglia insieme per prevenire il fenomeno Intervenire sulle radici del disagio per prevenire l’allontanamento dalla famiglia. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa suifirmato dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Silvanae dal capo Dipartimento per… L'articolo Corriere Nazionale.

francoliver2 : RT @gianppaolo: il coronavirus stagionale , in pratica non c'è più perché stato catturato dal covid,moltissimi virus sono scomparsi perché… - gianppaolo : il coronavirus stagionale , in pratica non c'è più perché stato catturato dal covid,moltissimi virus sono scomparsi… - AmoBergamo : #Bergamo Minorenni di Paderno e Verderio scomparsi, la Prefettura: «Siamo in contatto con loro» - PrimaBergamo : Minorenni di Paderno e Verderio scomparsi, la Prefettura: «Siamo in contatto con loro»: Sospiro di sollievo dopo la… - FamigliaGov : RT @Viminale: #Minori scomparsi, accordo tra Commissario straordinario e Politiche della #famiglia: più scambio di informazioni, #formazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Minori scomparsi Minori scomparsi, intesa per prevenire fenomeno Quotidiano di Sicilia Minori scomparsi: Riccio e Antonini firmano accordo

Minori scomparsi: il Commissario straordinario del Governo e il Capo dipartimento delle Politiche della famiglia insieme per prevenire il fenomeno Intervenire sulle radici del disagio per prevenire ...

Caso Domenico Manzo, un'auto si avvicina al 69enne poco prima della scomparsa

Un'auto si sarebbe avvicinata a Domenico Manzo, detto Mimì, poco prima della scomparsa. È quanto si evince dalle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza della stazione di Prata Prin ...