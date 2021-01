La formula per la “frode perfetta”: per la procura, Wind truffava così gli ignari clienti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una truffa portata avanti seguendo schemi precisi, tanto da far parlare di una “formula” identificata e adottata con successo. E che ha portato i clienti a pagare per servizi telefonici attivati, in realtà, a loro insaputa. Questa la tesi che ha portato il gip milanese Patrizia Nobile al sequestro di 21,2 milioni di euro alla compagnia Wind, come “percentuale incamerata per i servizi a valore aggiunto attivati pacificamente con modalità fraudolente”. Una frode che sarebbe stata portata avanti fino a novembre 2018. Come rivelato dal Corriere della Sera, ad aiutare gli inquirenti nelle indagini sarebbero stati due giovani informatici italiani finiti nel mirino degli investigatori: impiegati nelle società produttrici di contenuti Brightmobi e Yoom, hanno permesso di decifrare il modus operandi che rendeva lucroso per ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una truffa portata avanti seguendo schemi precisi, tanto da far parlare di una “” identificata e adottata con successo. E che ha portato ia pagare per servizi telefonici attivati, in realtà, a loro insaputa. Questa la tesi che ha portato il gip milanese Patrizia Nobile al sequestro di 21,2 milioni di euro alla compagnia, come “percentuale incamerata per i servizi a valore aggiunto attivati pacificamente con modalità fraudolente”. Unache sarebbe stata portata avanti fino a novembre 2018. Come rivelato dal Corriere della Sera, ad aiutare gli inquirenti nelle indagini sarebbero stati due giovani informatici italiani finiti nel mirino degli investigatori: impiegati nelle società produttrici di contenuti Brightmobi e Yoom, hanno permesso di decifrare il modus operandi che rendeva lucroso per ...

SusannaCeccardi : Il nostro paese sta attraversando una crisi senza precedenti ed il Governo, oltre a litigare per le poltrone, si pr… - Corriere : Wind, la «formula della frode» per far pagare di più in bolletta - Gazzetta_it : Il mondo dei motori in lutto per #Gimax. In F.1 sfiorò il GP di Monza ‘78 e corse con Ago - pinopao : RT @simonesalvador: Mamma mia, Capuano. Nessuno chiede 'privilegi' per le più piccole, ma semplicemente 'parità di diritti'. L'attuale form… - paceinguerra : RT @goldbergvariaz: perplessi riguardo alle motivazioni”. ???? Reuters: “Renzi completa la trasformazione da riformatore a distruttore e il… -

Ultime Notizie dalla rete : formula per Truffa Wind, ecco la «formula della frode» per far pagare di più in bolletta Corriere della Sera Le sfide del fenomeno QAnon alla nuova presidenza Usa

La sequenza di eventi che si sono succeduti nel 2020 ha cambiato radicalmente lo scenario americano, trasformandolo in un laboratorio sociopolitico utile a comprendere non solo come la politica reagis ...

Roma, efficace la formula con centravanti e doppio trequartista: media di 2 gol a partita

È nuova la Roma, almeno per il derby. Nel senso che, con la conferma di Fonseca in panchina, è comunque totalmente diversa da quella che è entrata in campo la scorsa ...

La sequenza di eventi che si sono succeduti nel 2020 ha cambiato radicalmente lo scenario americano, trasformandolo in un laboratorio sociopolitico utile a comprendere non solo come la politica reagis ...È nuova la Roma, almeno per il derby. Nel senso che, con la conferma di Fonseca in panchina, è comunque totalmente diversa da quella che è entrata in campo la scorsa ...