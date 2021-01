La confessione, Corrado Augias su Matteo Renzi: "Politicamente è più onesto Luigi Di Maio" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Corrado Augias, ospite di Peter Gomez nella nuova puntata de La confessione su NOVE, ha espresso un giudizio lapidario su Matteo Renzi, paragonandolo a Luigi Di Maio. Corrado Augias ha parlato anche di Matteo Renzi nella nuova puntata de La confessione, il programma di Peter Gomez, in onda il venerdì alle 22:45 sul NOVE, che l'ha visto ospite nella nuova puntata. "Luigi Di Maio? Non è più un 'barbaro', è diventato un uomo di governo, Politicamente più onesto di Matteo Renzi". Così il giornalista e scrittore Corrado Augias ha spiegato al direttore del ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 gennaio 2021), ospite di Peter Gomez nella nuova puntata de Lasu NOVE, ha espresso un giudizio lapidario su, paragonandolo aDiha parlato anche dinella nuova puntata de La, il programma di Peter Gomez, in onda il venerdì alle 22:45 sul NOVE, che l'ha visto ospite nella nuova puntata. "Di? Non è più un 'barbaro', è diventato un uomo di governo,piùdi". Così il giornalista e scrittoreha spiegato al direttore del ...

LeonardoMacchi7 : ' Continuando ad agitarsi in questo modo, lei non fa ne il bene del Paese ne il suo personale'. Bonario appello di… - ivan_kanu : Corrado Augias a La Confessione :- Di Maio è politicamente onesto...???????? muoio - AWielmi : Fantastico...Corrado Augias intervistato da Gomez (la confessione) cita Salvini come politico disonesto che mena il can per l'aia. - CFC121067 : @matteosalvinimi Matteo, hai sentito cosa ha detto di te Corrado augias poco fa nella trasmissione 'la confessione'? ? - fabrydami : RT @lando16856: Corrado Augias a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Luigi Di Maio? Politicamente più onesto di Renzi” -