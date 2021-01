Ivy & Bean diventano una serie live action

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 15 gennaio 2021) La fortunatadi libri per bambini “IVY” sarà adattata in alcuni filmper Netflix Netflix ha ottenuto i diritti delladi bestseller del New York Times scritti da Annie Barrows Ivy, che saranno adattati in film per famiglie della durata di un’ora ciascuno. Ivy enon… L'articolo Corriere Nazionale.