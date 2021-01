INDICE RT 1.09 MONITORAGGIO ISS 15 GENNAIO/ Video "Abbiamo frenato corsa virus ma..." (Di venerdì 15 gennaio 2021) MONITORAGGIO Iss-Ministero della Salute oggi 15 GENNAIO: INDICE Rt in Italia sale all'1.09. Video conferenza stampa: "Abbiamo frenato corsa coronavirus, ma c'è lieve aumento curva" Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 15 gennaio 2021)Iss-Ministero della Salute oggi 15Rt in Italia sale all'1.09.conferenza stampa: "corona, ma c'è lieve aumento curva"

TgrRai : Monitoraggio @MinisteroSalute-@istsupsan, aumenta il rischio di epidemia non controllata, si conferma un peggiorame… - infoitinterno : Monitoraggio Iss 15 gennaio/ ”Indice Rt Italia 1,10”: oggi nuovi colori Regioni - pattygrasso : RT @TgrRai: Monitoraggio @MinisteroSalute-@istsupsan, aumenta il rischio di epidemia non controllata, si conferma un peggioramento generale… - thxupayne : RT @ultimenotizie: L'indice Rt aumenta e sale a 1.09. Aumenta il 'rischio di una epidemia non controllata'. È il quadro sull'emergenza #cor… - soteros1 : RT @ultimenotizie: L'indice Rt aumenta e sale a 1.09. Aumenta il 'rischio di una epidemia non controllata'. È il quadro sull'emergenza #cor… -