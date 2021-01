"I duchi svenduti a 99 centesimi". Pure Harry e Meghan son in crisi

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Francesca Rossi "Finding Freedom" svenduto a 99, l’avversione crescente degli inglesi, il rischio di perdere titolo e credibilità: non è un buon momento perTempi duri per. Gli inglesi non li sopportano più, li vorrebbero perfino fuori dalla linea di successione. La sovraesposizione mediatica (cercata o meno) della coppia non ha giovato alla loro reputazione. Quando rilasciano dichiarazioni, generano polemiche infinite. Quando scelgono di non commentare o, stando alle ultime notizie, di allontanarsi da mezzi di comunicazione potenti come i social network, fanno ancora più rumore. L’ultima indiscrezione vedrebbeMarkle decisa ad adottare il cognome Windsor. Una scelta che, se venisse dimostrata, darebbe il colpo di grazia ...