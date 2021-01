Grande Fratello Vip, web in rivolta per il prolungamento: “Ridicoli” (Di sabato 16 gennaio 2021) Grande Fratello Vip 2020 si allunga ancora e sul web scoppia la rivolta contro il prolungamento. “Ridicoli”, scivono i fan. Il Grande Fratello Vip 2020 si allunga ancora e su Twitter scoppia la rivolta. Gli utenti non accettano la decisione di allungare ancora la durata del reality show e, sui social, lanciano l’hashtag #NOALPRLUNGAMENTOGF che, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 16 gennaio 2021)Vip 2020 si allunga ancora e sul web scoppia lacontro il. “”, scivono i fan. IlVip 2020 si allunga ancora e su Twitter scoppia la. Gli utenti non accettano la decisione di allungare ancora la durata del reality show e, sui social, lanciano l’hashtag #NOALPRLUNGAMENTOGF che, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - SIHAIRAGIONE : HAI SCAMBIATO IL GRANDE FRATELLO PER TINDER? #TZVIP - ACC_ : RT @Ale_Mr4: Il Grande Fratello nonostante la richiesta di Dayane, di non ricevere video da parte della madre e le 2 diffide fatte dalla ma… -