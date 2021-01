Genoa, Strootman si presenta: “Pronto per giocare. Voglio aiutare la squadra” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Kevin Strootman si presenta. L’ex centrocampista della Roma e Nazionale olandese è il grande rinforzo del mercato di gennaio del Genoa. “Sono Pronto – ha detto in conferenza stampa, come riportato da tuttomercatoweb – Nell’ultimo anno non ho giocato molto, forse mi manca un po’ il ritmo ma mi sono sempre allenato. Io sono Pronto per giocare, devo conoscere la squadra ma fisicamente sto bene“. Dopo sei stagioni in lotta per i vertici della classifica con la Roma, Strootman è Pronto a giocarsi la salvezza: “La squadra non merita la classifica che ha. Nelle ultime partite la squadra ha fatto meglio e io Voglio aiutarla”. E sulle motivazioni che lo hanno spinto a firmare per il ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) Kevinsi. L’ex centrocampista della Roma e Nazionale olandese è il grande rinforzo del mercato di gennaio del. “Sono– ha detto in conferenza stampa, come riportato da tuttomercatoweb – Nell’ultimo anno non ho giocato molto, forse mi manca un po’ il ritmo ma mi sono sempre allenato. Io sonoper, devo conoscere lama fisicamente sto bene“. Dopo sei stagioni in lotta per i vertici della classifica con la Roma,a giocarsi la salvezza: “Lanon merita la classifica che ha. Nelle ultime partite laha fatto meglio e ioaiutarla”. E sulle motivazioni che lo hanno spinto a firmare per il ...

GenoaCFC : ???? Kevin #Strootman è un nuovo giocatore del Genoa. ?? - DiMarzio : Il #Genoa è ai dettagli per il ritorno in Serie A di Kevin #Strootman - MarcoBovicelli : #Genoa, Kevin #Strootman é atterrato in città: le prime immagini da nuovo giocatore rossoblù su @SkySport e… - VoceGiallorossa : ??? @GenoaCFC, @Kevin_strootman: ''Con la @OfficialASRoma un'esperienza speciale, ma non sentivo fiducia in me e ho… - sportface2016 : #Genoa, #Strootman si presenta: 'Non meritiamo questa classifica' -