Due esterni di difesa portoghesi nel mirino del Napoli | Nuno Tavares e Nuno Mendes

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilsta seguendo due profili giovaniper la fascia sinistra:del Benfica edello Sporting Lisbona. A fornire gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa è gianlucadimarzio.com. Si segue con interesse un giovane di grandissime prospettive comedel Benfica. Il terzino mancino del club portoghese è un classe 2000 con alte quotazioni, che potrebbe rappresentare un investimento importante sia per il presente immediato che soprattutto per il futuro. Ancor più giovane è il sogno di mercato del. Si tratta didello Sporting, classe 2002 che però ha una valutazione molto ...

Lo riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito. Tra i due, il più fattibile è Tavares del Benfica, perché Mendes ha una valutazione molto alta Il Napoli sta seguendo due profili giovani portoghesi per ...