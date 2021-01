Diffidati Lazio-Roma | i giallorossi a rischio squalifica in vista dello Spezia

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Idi, ecco iindella successiva sfida contro lo. Fonseca deve stare attento a non perdere pedine preziose durante il derby capitolino perché poi c’è da affrontare la squadra ligure. Quattro i giocatori a: si tratta di Cristante, Ibanez, Mancini e Villar, che in caso di ulteriore cartellino giallo andrebbero incontro alla. SportFace.

Accpp3 : @MilanNewsit QUEST'ANNO CON ROMA VERONA LAZIO UDINESE SASSUOLO LAZIO JUVE TORINO BENEVENTO OGNI CAZZO DI PARTITA O… - Accpp3 : @acmilan @gruppo_a2a @Ibra_official QUEST'ANNO CON ROMA VERONA LAZIO UDINESE SASSUOLO LAZIO JUVE TORINO BENEVENTO O… - Accpp3 : @AntoVitiello QUEST'ANNO CON ROMA VERONA LAZIO UDINESE SASSUOLO LAZIO JUVE TORINO BENEVENTO OGNI CAZZO DI PARTITA O… - infoitsport : Lazio, anche la Roma pensa ai diffidati: ecco chi rischia il derby - infoitsport : Parma - Lazio, pericolo diffidati per Inzaghi in vista del derby -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Lazio

Sportface.it

I diffidati di Lazio-Roma, ecco i biancocelesti a rischio squalifica in vista della successiva sfida contro il Sassuolo. Sono ben quattro i giocatori di Inzaghi che in caso di ulteriore ammonizione ne ...I diffidati di Lazio-Roma, ecco i giallorossi a rischio squalifica in vista della successiva sfida contro lo Spezia. Fonseca deve stare attento a non perdere pedine preziose durante il derby capitolin ...