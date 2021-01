Covid-screening | partirà a Benevento un nuovo programma sperimentale | testate le forze dell’ordine

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDal 18 gennaio prossimoildi, su un campione di 400 operatori delle, per testare una nuova metodologia clinica di accertamento della positività al-19 messa a punto dalle strutture sanitarie del territorio in attuazione di un progetto in collaborazione con la prefettura campana. Il piano operativo del progetto e della relativa campagna diè stato approvato in una riunione presieduta dal prefetto Francesco Cappetta con i vertici provinciali dellee con i componenti del Comitato tecnico-scientifico dedicato all’iniziativa, formato da medici specialisti dell’azienda sanitaria ...

CheElTano : RT @Viminale: A #Benevento una campagna sperimentale di #screening #Covid19, progetto ideato da #prefettura e strutture sanitarie locali. S… - tvsei : Covid-19. Al via lo screening di massa a Civitella Casanova - - abruzzoweb : COVID, SCREENING DI MASSA PROVINCIA PESCARA: 110 POSITIVI SU 4.994 TAMPONI - mascalzonesbt : Screening Covid all’area Sae di Arquata inaugura la fase 2 dell’Area Vasta 5 - - CittadinidiTwtt : RT @Viminale: A #Benevento una campagna sperimentale di #screening #Covid19, progetto ideato da #prefettura e strutture sanitarie locali. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid screening

LA NAZIONE

Secondo gli inquirenti federali che indagano sull'assalto al Capitol, alcuni ultrà trumpiani volevano «catturare e assassinare» membri e funzionari del Congresso. «E' solo questione di tempo, la giust ..."In queste settimane da ottobre a gennaio non hanno tra l'altro aumentato i posti letto in terapia intensiva per il Covid a Messina e provincia" ha aggiunto L'articolo Covid 19 Sicilia, l’affondo di C ...