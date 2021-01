Commissione scuola: “Dopo le ultime aggressioni riprendere i progetti di educazione ai sentimenti” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “Il ferimento di una ragazza avvenuto nei giorni scorsi da parte di un coetaneo non può lasciare indifferenti”, ha detto la presidente della Commissione scuola, Chiara Guida, che ha ripreso oggi gli incontri con esperti di diverse discipline dedicati al tema dell’educazione ai sentimenti, che va riportata al più presto nelle aule scolastiche. Sollecitata anche una seduta monotematica del Consiglio comunale da dedicare alla ripresa delle lezioni in presenza. “L’aggressione dei giorni scorsi – ha ricordato Chiara Guida – è un fatto che chiama tutti alla riflessione sulla necessità di riprendere il discorso della prevenzione e dell’educazione ai sentimenti e alle emozioni“. Un appello lanciato in qualità di presidente della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “Il ferimento di una ragazza avvenuto nei giorni scorsi da parte di un coetaneo non può lasciare indifferenti”, ha detto la presidente della, Chiara Guida, che ha ripreso oggi gli incontri con esperti di diverse discipline dedicati al tema dell’ai, che va riportata al più presto nelle aule scolastiche. Sollecitata anche una seduta monotematica del Consiglio comunale da dedicare alla ripresa delle lezioni in presenza. “L’aggressione dei giorni scorsi – ha ricordato Chiara Guida – è un fatto che chiama tutti alla riflessione sulla necessità diil discorso della prevenzione e dell’aie alle emozioni“. Un appello lanciato in qualità di presidente della ...

