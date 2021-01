Chi è Michelle Williams | Jen Lindley in “Dawson’s Creek”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021)ha interpretato Jenuna dei quattro protagonisti della serie. Trasferitasi da New York alla cittadina di Capeside nel Massachusetts per aiutare la nonna ad assistere il nonno malato, il personaggio trasgressiva e ribelle è un ciclone che si abbatte sulle vite di Dawson, Pacey e Joey, con i quali si svilupperanno dinamiche amichevoli ed amorose. Il grande successo della serie tv portasui grandi set hollywoodiani: “Le Ragazze Della Casa Bianca” , nel quale è coprotagonista insieme a Kirsten Dunst e “Station Agent” ricevendo la nomination per lo Screen Actor Guild nel 2004. Lo stesso anno è nel cast de “I Segreti Di Brokeback Mountain” per il quale ottiene la nomination come miglior attrice non protagonista ...