Boninsegna | «Se dovessi sostituire Conte? Consiglierei Ancelotti» 

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Libero intervista Roberto, ex di Juventus e Inter. Il tema è la partita tra le due squadre, ovviamente. Dovendo scegliere per chi giocare, oggi, sceglierebbe l’Inter «Sceglierei il nerazzurro: sono nato interista, poi ho finito in bellezza alla Juve, ma al cuor non si comanda». Preferirebbe essere allenato da Pirlo o da? «Da Pirlo. È più tranquillo. Per carattere, quando trovavo un allenatore nervoso finivo per litigarci». E sul tecnico della Juve aggiunge: «Sta migliorando. Non dimentichiamoci che ha problemi strutturali nella rosa, ecco perché la squadra è altalenante. Credo che il difetto principale sia proprio l’assenza di un Pirlo». Su: «Lo scorso anno ha puntato il dito contro la società ma i tifosi avrebbero apprezzato anche una sua autocritica. Ha migliorato l’Inter ma ha fallito qualche obiettivo, ...