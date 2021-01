Benevento | Inzaghi | “Quella con il Crotone è la partita più importante dell’anno”

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 gennaio 2021) “contro ilè lapiù“. Queste le dichiarazioni del tecnico del, Filippo, alla vigilia della gara contro il, ultimo in classifica, valida per la diciannovesima giornata di Serie A. “Dovremmo fare una garae dare battaglia dal primo all’ultimo minuto – ha proseguito l’allenatore dei campani – Sarebbe un peccato non dare seguito alla nostra classifica, ma dobbiamo essere consci che sarà molto difficile. Ilnon merita questa classifica. Stroppa è bravissimo e spero che termini la stagione. Lo scorso anno perdemmo 3-0 e ci servirà da lezione. Andremo a fare una grande, dovremo essere dei guerrieri altrimenti ne ...