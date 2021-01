Beffa sui rimborsi dei bus. Non valgono per i biglietti, genitori sul piede di guerra (Di venerdì 15 gennaio 2021) FERMO - 'La Steat rimborsa gli abbonamenti ma non i buoni per i trasporti' è l'accusa mossa dai genitori di studenti fermani che si preparano alla serrata contro la società di trasporti fermana. Mamme ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 15 gennaio 2021) FERMO - 'La Steat rimborsa gli abbonamenti ma non i buoni per i trasporti' è l'accusa mossa daidi studenti fermani che si preparano alla serrata contro la società di trasporti fermana. Mamme ...

Le pensioni del 2021 subiranno una grande "botta": a causa dei nuovi coefficienti, tagli fino a 170 euro. Ecco come funziona e quando si potrà ritirarla.

FERMO - «La Steat rimborsa gli abbonamenti ma non i buoni per i trasporti» è l’accusa mossa dai genitori di studenti fermani che si preparano alla serrata contro ...

