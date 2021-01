Amazfit Bip U Pro arriva in Italia a un ottimo prezzo (Di venerdì 15 gennaio 2021) arriva anche in Italia il nuovo smartwatch Amazfit Bip U Pro, che va a espandere le potenzialità di Bip U con numerose funzioni aggiuntive. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 15 gennaio 2021)anche inil nuovo smartwatchBip U Pro, che va a espandere le potenzialità di Bip U con numerose funzioni aggiuntive. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Amazfit Bip U Pro ufficiale in Italia, già in vendita a meno di 70 euro

Amazfit continua a proporre nuovi modelli di smartwatch sul panorama italiano e dopo l'arrivo dei nuovi GTS 2e e GTR 2e, è la volta di Bip U Pro, lanciato il mese scorso.

