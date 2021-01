Alfonsi | in Municipio I prosegue iniziativa ‘Libri sospesi’

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma –anche dopo il periodo natalizio l’del I, fortemente voluta dal presidente Sabrinaper aiutare chi non puo’ permettersi un libro ma anche come risposta al grido di aiuto delle piccole librerie indipendenti durante la crisi economica causata dalla pandemia. Conogni cittadino puo’ acquistare e poi donare, lasciandolo in libreria, un altro volume che poi sara’ ritirato dalle associazioni di volontariato del Ie distribuito ai bisognosi insieme ai pacchi della ‘Spesa sospesa’, che funziona allo stesso modo, o distribuito direttamente in realta’ sociali del territorio. Per rilanciare il progettooggi ha visitato il corner di ...