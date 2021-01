Alessandro Di Battista a TPI | “De-Renzizzare val bene una messa”

Leggi su tpi

(Di venerdì 15 gennaio 2021) “Questa crisi di governo è l’occasione per toglierci definitivamente dalle scatole Renzi e il Renzismo”, a dirlo al direttore di TPI Giulio Gambino in una video-intervista èDi, esponente del M5S. “Il Movimento 5 Stelle non la deve perdere, senza pietà. Oggi possiamo fargli perdere anche il gruppo parlamentare e io non faccio certo lo schizzinoso”. Qui l’intervista video completa. “Entrare nella testa di Renzi? Non ho tempo da perdere”, aggiunge Di. “Ha fatto un macello inspiegabile in questo anno. Non è un segreto, sono stato sempre critico nei confronti di questo governo giallo-rosso, perché in fondo un po’ frutto di Renzi, salvo poi creare Italia Viva e prendersi due ministeri che oggi ha fatto cadere. Il renzismo è il male della politica italiana. Li ho conosciuti all’opposizione e sono dei ...