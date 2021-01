Aifa, via ricerca su Regeneron e Eli Lilly/ Palù "Cure con anticorpi monoclonali" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Aifa, via ricerca su anticorpi monoclonali Regeneron e Eli Lilly. L'annuncio di Giorgio Palù, che ha parlato anche della durata della pandemia Covid, dell'origine e dei vaccini Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 15 gennaio 2021), viasue Eli. L'annuncio di Giorgio, che ha parlato anche della durata della pandemia Covid, dell'origine e dei vaccini

vaniacavi : RT @valy_s: #Covid19 #AIFA dà il via libera alle sperimentazioni degli ANTICORPI MONOCLONALI: Regenron e bamlanivimab. La #Germania ha già… - rebecca70946718 : RT @valy_s: #Covid19 #AIFA dà il via libera alle sperimentazioni degli ANTICORPI MONOCLONALI: Regenron e bamlanivimab. La #Germania ha già… - cancro58 : RT @valy_s: #Covid19 #AIFA dà il via libera alle sperimentazioni degli ANTICORPI MONOCLONALI: Regenron e bamlanivimab. La #Germania ha già… - mariopaps : Il vaccino in Italia, così come nel resto d'Europa, non è obbligatorio ed è gratuito. Tra i vaccini in via di distr… - MetropolitanoIT : ?? Aifa: via libera agli anticorpi monoclonali per la terapia contro il coronavirus ?? -