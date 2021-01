Adriano Urso è morto d’infarto, probabilmente perché costretto a reinventarsi a causa della pandemia (Di venerdì 15 gennaio 2021) É una delle tante notizie che in questo momento ci sfiorano o toccano velocemente in un susseguirsi di eventi drammatici legati alla pandemia. É uno dei tanti nomi che spunta tra quelli delle vittime del famigerato virus o delle conseguenze economiche a questo legate. É l’ennesimo spunto, per riflettere ormai sempre più sfiduciati, sulla mancanza di attenzione nei confronti dei lavoratori dello spettacolo e ancora più a monte, sul ruolo della cultura in un Paese dove già senza pandemia, gli stessi fanno spesso fatica a sopravvivere e ad essere tutelati economicamente. Adriano Urso aveva 40 anni, era un musicista, un pianista amante del jazz, e alla musica aveva dedicato tutta la sua vita, studiando e diplomandosi in Conservatorio, esibendosi in alcuni club romani e diventando uno dei nomi più ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) É una delle tante notizie che in questo momento ci sfiorano o toccano velocemente in un susseguirsi di eventi drammatici legati alla. É uno dei tanti nomi che spunta tra quelli delle vittime del famigerato virus o delle conseguenze economiche a questo legate. É l’ennesimo spunto, per riflettere ormai sempre più sfiduciati, sulla mancanza di attenzione nei confronti dei lavoratori dello spettacolo e ancora più a monte, sul ruolocultura in un Paese dove già senza, gli stessi fanno spesso fatica a sopravvivere e ad essere tutelati economicamente.aveva 40 anni, era un musicista, un pianista amante del jazz, e alla musica aveva dedicato tutta la sua vita, studiando e diplomandosi in Conservatorio, esibendosi in alcuni club romani e diventando uno dei nomi più ...

