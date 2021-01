Trump non sa più con chi prendersela e si infuria persino con Rudy Giuliani (Di giovedì 14 gennaio 2021) Donald Trump, messo ormai allangolo dal rischio concreto di un secondo impeachment, non ha più nessuno con cui prendersela se non con i suoi alleati storici, come il suo avvocato Rudy Giuliani, che ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 gennaio 2021) Donald, messo ormai allangolo dal rischio concreto di un secondo impeachment, non ha più nessuno con cuise non con i suoi alleati storici, come il suo avvocato, che ...

FerdiGiugliano : Qualunque cosa si pensi di Conte, fa impressione vedere la sinistra italiana non riuscire a immaginare alcuna alter… - AnnalisaChirico : Zingaretti, anziché citare i morti in modo a dir poco strumentale, dovrebbe spiegare com’è possibile che un partito… - carlaruocco1 : A #Salvini oggi non piace il bavaglio di #Twitter su #Trump. Da ministro però faceva rimuovere gli striscioni di di… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 14.1.2021 (duemilaventuno)–POLITICAL ASYLUM TO R.PAU IN ALL OVER THE WORLD–WHITE HOUSE (PRESIDENT D.J.T… - maurobiavati : RT @FerdiGiugliano: Qualunque cosa si pensi di Conte, fa impressione vedere la sinistra italiana non riuscire a immaginare alcuna alternati… -