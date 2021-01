Traffico Roma del 14-01-2021 ore 12:30 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Ci sono code sul grande raccordo anulare carreggiata interna verso la Pontina per un incidente avvenuto dopo lo svincolo della Appia andranno avanti fino al prossimo 27 gennaio i lavori di riqualificazione e manutenzione del viadotto della Magliana il Traffico viene in messo su una singola corsia a partire da via della Magliana verso l’Eur è da viale del pattinaggio invece in direzione del raccordo anulare per questo motivo si formano code nelle due direzioni alle porte di Roma sulla rotatoria di via Palombarese ancora chiuso lo svincolo per la Nomentana ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Ci sono code sul grande raccordo anulare carreggiata interna verso la Pontina per un incidente avvenuto dopo lo svincolo della Appia andranno avanti fino al prossimo 27 gennaio i lavori di riqualificazione e manutenzione del viadotto della Magliana ilviene in messo su una singola corsia a partire da via della Magliana verso l’Eur è da viale del pattinaggio invece in direzione del raccordo anulare per questo motivo si formano code nelle due direzioni alle porte disulla rotatoria di via Palombarese ancora chiuso lo svincolo per la Nomentana ...

LuceverdeRoma : ?? #treni - Linea AV Roma - Firenze, traffico ferroviario rallentato in prossimità di Arezzo > Firenze ??Inconvenie… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea AV Roma – Firenze in direzione Firenze, dalle ore 12:00 traffico ferroviario… - LuceverdeRadio : ??? #Treni Linea AV Roma - Firenze dalle ore 12:00 traffico ferroviario rallentato in prossimità di Arezzo ?? in… - Roma_H_24 : Via di Villa Ada, la sosta selvaggia blocca il traffico su tutta la strada: foto e video - - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 14-01-2021 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico a Roma, la Capitale centra il podio: performance peggiori solo per Palermo e Genova RomaToday Palermo la città più trafficata d'Italia, Gelarda: ''Frutto di una politica dissennata targata Orlando-Catania''

Tutto questo è il chiaro frutto di una politica dissennata sul traffico, targata Leoluca Orlando e Giusto Catania, che resterà nella storia come uno tra i peggiori assessori al traffico della città, c ...

Traffico, Roma resta nel podio delle peggiori d’Italia

Tom Tom ha analizzato il traffico in 416 città nel mondo e ha dimostrato come l’effetto provocato dalla pandemia abbia comportato una diminuzione del traffico globale, pari al 19%. Anche a livello na ...

