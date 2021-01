TikTok cambia | diventano privati i profili degli Under 16

(Di giovedì 14 gennaio 2021): aumentano le misure di sicurezza a tutela deidei minori di 16 anni. L’azienda cinese proprietaria del social network ha deciso di rendere automaticamentedi tutti gli utenti al di sotto dei 16 anni.era da tempo al centro di polemiche perché accusata di non fare abbastanza nel proteggere i suoi utenti più giovani dai rischi del web, inclusi quelli legati alla pedopornofilia. Da poche ore tutti iutenti tra i 13 e 15 anni possono essere visibili soltanto ai followers approvati. Gli utenti più piccoli potranno quindi scegliere soltanto tra due categorie di visibilità al momento di pubblicazione di un video e di ingresso in chat: “amici” e “nessuno”. Ma quanto descritto non è l’unico ...

InnovazioneTri1 : RT @rep_tecno: Addio alle baby star. TikTok cambia le regole [aggiornamento delle 18:03] - Marilenapas : RT @rep_tecno: Addio alle baby star. TikTok cambia le regole [aggiornamento delle 18:03] - libellula58 : RT @rep_tecno: Addio alle baby star. TikTok cambia le regole [aggiornamento delle 18:03] - repubblica : RT @rep_tecno: Addio alle baby star. TikTok cambia le regole [aggiornamento delle 18:03] - rep_tecno : Addio alle baby star. TikTok cambia le regole [aggiornamento delle 18:03] -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok cambia

Il Gruppo Renault presenta il rivoluzionario piano futuro. 4 brand, nuovi modelli Renault dal 2021 e tanta elettrificazione. Scopri di più ..."Understanding the Success of TikTok: the Most powerful Tool to Engage European Digital Natives", evento digitale il 19 gennaio ...