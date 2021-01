Terapie intensive, troppi casi 'Serve subito un lockdown' (Di giovedì 14 gennaio 2021) 'Serve il '. Fermiamo subito l'avanzata di , anche con misure severe, simili a quelle decise durante la prima ondata. A chiederlo è la , che da inizio pandemia monitora i dati in Italia. Secondo il ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) 'il '. Fermiamol'avanzata di , anche con misure severe, simili a quelle decise durante la prima ondata. A chiederlo è la , che da inizio pandemia monitora i dati in Italia. Secondo il ...

rtl1025 : ?? Questa settimana c'è un peggioramento generale della situazione epidemiologica in Italia, aumentano le terapie in… - Agenzia_Ansa : #Covid L'Italia supera la soglia degli 80 mila morti #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid, #Gimbe: 'Aumentano casi, ricoveri e terapie intensive. Il #vaccino non è una soluzione immediata e serve a… - stefanobellini : @Cartabellotta @Daniele_C_74 @TgLa7 @GIMBE A dire il vero sia ieri che oggi i saldi dei ricoveri e delle terapie intensive sono diminuiti - vitali_giuseppe : RT @vitali_giuseppe: Covid, petizione per le visite nelle terapie intensive: 'I parenti sono parte della cura' - Italia - -

Ultime Notizie dalla rete : Terapie intensive Covid: 17.246 nuovi casi, 522 le vittime. Il tasso di positività al 10,7% - Salute & Benessere Agenzia ANSA Il papà di Niccolò Ciatti, «Presto libero il killer di mio figlio»

La rabbia del papà del ragazzo ucciso in una discoteca in Spagna «Per l’unico in carcere non c’è stato il rinvio a giudizio, rischia di uscire». Di Maio: «In campo la Farnesina» ...

Covid, terapie intensive, troppi casi: «Serve subito un lockdown»

«Serve il lockdown». Fermiamo subito l’avanzata di Sars-CoV-2, anche con misure severe, simili a quelle decise durante la prima ondata. A chiederlo è la Fondazione Gimbe, ...

La rabbia del papà del ragazzo ucciso in una discoteca in Spagna «Per l’unico in carcere non c’è stato il rinvio a giudizio, rischia di uscire». Di Maio: «In campo la Farnesina» ...«Serve il lockdown». Fermiamo subito l’avanzata di Sars-CoV-2, anche con misure severe, simili a quelle decise durante la prima ondata. A chiederlo è la Fondazione Gimbe, ...