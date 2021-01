Super Nintendo World rinvia l'apertura a data da destinarsi causa Coronavirus (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'apertura del parco divertimenti Super Nintendo World è stata rinviata a data da destinarsi mentre il Giappone continua a combattere la pandemia di Coronavirus. Un'ondata record di contagi ha costretto il governo giapponese a dichiarare lo stato di emergenza in tutto il paese e non solo nella regione di Tokyo. Ciò include la città di Osaka, che ha spinto gli Universal Studios a posticipare il lancio del parco a tema Nintendo, riferisce Bloomberg. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'del parco divertimentiè statata adamentre il Giappone continua a combattere la pandemia di. Un'onrecord di contagi ha costretto il governo giapponese a dichiarare lo stato di emergenza in tutto il paese e non solo nella regione di Tokyo. Ciò include la città di Osaka, che ha spinto gli Universal Studios a posticipare il lancio del parco a tema, riferisce Bloomberg. Leggi altro...

NintendoItalia : Sta per succedere qualcosa di grosso! Mario e Bowser Junior uniscono le forze in un'avventura bonus completamente n… - Eurogamer_it : Rinviata l'apertura di #SuperNintendoWorld a causa del #Coronavirus. - CeotechI : RT @CeotechI: Oggi parliamo di una raccolta di giochi, per Nintendo Switch, che sarà disponibile in modalità fisica e digitale solo fino al… - badtasteit : #SuperNintendoWorld: l’apertura è rimandata a causa dell’emergenza sanitaria - Plaffo : RT @Nintendari_it: Il parco di divertimento Super Nintendo World aprirà il 4 febbraio 2021 [AGG. x1 - Rimandato] -