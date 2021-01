Sophie Codegoni elimina Antonio | anticipazioni Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di giovedì 14 gennaio 2021)nella puntata che vedremo domani 15 Gennaio 2021, restando con soli due corteggiatori proprio come Davide. Dalle varieche potete trovare nella pagina Instagram di “ie”, sappiamo cosa è accaduto nelle precedenti registrazioni alla giovane tronista amata da tutto lo studio. Sarà possibile vedere delle bellissime esterne, anche molto personali, dove i loro rapporti diventeranno sempre più seri e stretti. Abbiamo notato durante il suo percorso come sia davvero una persona seria e con la testa sulle spalle. Con un carattere molto forte, proprio per questo cerca un ragazzo che le possa tenere testa, soprattutto nella vita quotidiana e perché no, nelle varie discussioni. Ad oggi,ha lasciato ...