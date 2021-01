Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Monaco per un problema cardiaco (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvio Berlusconi è stato ricoverato al Centro cardio toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. Secondo quanto riporta l’Ansa, in un primo momento si parlava di esami di routine, poi è emerso che è stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi, a decidere il suo ricovero a Monaco per «un problema cardiaco aritmologico». Il ricovero, fa sapere il suo entourage, dovrebbe durare qualche giorno. «Lunedì – ha spiegato il professore all’Ansa – sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento» e «ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 14 gennaio 2021)al Centro cardio toracico di, ospedale specializzato del Principato. Secondo quanto riporta l’Ansa, in un primo momento si parlava di esami di routine, poi è emerso che èAlberto Zangrillo, medico di fiducia di, a decidere il suo ricovero aper «unaritmologico». Il ricovero, fa sapere il suo entourage, dovrebbe durare qualche giorno. «Lunedì – ha spiegato il professore all’Ansa – sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento» e «ho imposto il ricovero ospedaliero aperché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto ...

