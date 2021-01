Serena Bortone positiva al Covid (Di giovedì 14 gennaio 2021) In molti si sono domandati come mai Serena Bortone avesse deciso di condurre in collegamento da casa la puntata di Oggi è un altro giorno. Sicuramente non una scelta di comodo quella della conduttrice che è recentemente risultata positiva al Coronavirus, motivo che l’ha spinta forzatamente a lavorare da casa. Serena Bortone positiva al Coronavirus “Cari tutti – ha scritto la Bortone su Twitter – anche io come tanti di voi sono positiva al Covid-19“, ha voluto annunciare la conduttrice Rai informando il pubblico il prima persona su quanto sta accadendo nella sua vita. Come tantissimi altri personaggi del mondo dello spettacolo – si ricordano Gerry Scotti, Carlo Conti ma anche Orietta Berti, Porro – ha dovuto fare i conti in ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) In molti si sono domandati come maiavesse deciso di condurre in collegamento da casa la puntata di Oggi è un altro giorno. Sicuramente non una scelta di comodo quella della conduttrice che è recentemente risultataal Coronavirus, motivo che l’ha spinta forzatamente a lavorare da casa.al Coronavirus “Cari tutti – ha scritto lasu Twitter – anche io come tanti di voi sonoal-19“, ha voluto annunciare la conduttrice Rai informando il pubblico il prima persona su quanto sta accadendo nella sua vita. Come tantissimi altri personaggi del mondo dello spettacolo – si ricordano Gerry Scotti, Carlo Conti ma anche Orietta Berti, Porro – ha dovuto fare i conti in ...

quelliche_rai2 : Luca è una vera Tweet Star. ?? ‘’Tante foto con te, il tuo cane, il tuo cane e te.’’?? #Oggièunaltrogiorno anche a… - GDS_it : Serena Bortone ha il Covid, 'Oggi è un altro giorno' condotto da casa - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #SerenaBortone: ''Anch'io positiva al #Covid ma asintomatica'' - carotelevip : Serena Bortone in collegamento migliora: non interrompe continuamente gli ospiti per evitare problemi di ritardo e… - Maria33759436 : RT @bubinoblog: #IFattiVostri non vanno in onda oggi perché stanno sanificando tutti gli studi dopo la positività di Serena Bortone. Il tal… -