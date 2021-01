Sensi, nessuna lesione, ora spera per la Juve. 'Gli infortuni mi hanno tolto il sorriso' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Niente, la luce proprio non si vede. Cosa succede a Stefano Sensi? Pare che il centrocampista dell'Inter abbia una sfortuna tutta sua: farsi male al momento sbagliato o dopo una sfilza di momenti ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Niente, la luce proprio non si vede. Cosa succede a Stefano? Pare che il centrocampista dell'Inter abbia una sfortuna tutta sua: farsi male al momento sbagliato o dopo una sfilza di momenti ...

