Ruby ter: processo stralcio a Siena, sentenza slitta all’8 aprile (Di giovedì 14 gennaio 2021) Siena, 14 gen. – (Adnkronos) – slitta ancora la sentenza dello stralcio senese del processo Ruby ter, che vede imputati l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, e il senese Danilo Mariani, il pianista delle feste di Arcore, per il reato di falsa testimonianza. Il verdetto è atteso per il prossimo 8 aprile. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021), 14 gen. – (Adnkronos) –ancora ladellosenese delter, che vede imputati l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, e il senese Danilo Mariani, il pianista delle feste di Arcore, per il reato di falsa testimonianza. Il verdetto è atteso per il prossimo 8. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ROSSIPA42950428 : RT @deboramau: #Berlusconi ricoverato in ospedale.... Aveva un intervento? No! Un udienza del processo Ruby Ter. - MarcoMassari12 : RT @Tiziana684: @petergomezblog A Siena oggi pomeriggio c'era il processo Ruby Ter. Rimandato...... - Limor_Te : Ah, ma c'è l'udienza del processo Ruby Ter...A Bellusco', te possino - paolocristallo : RT @deboramau: #Berlusconi ricoverato in ospedale.... Aveva un intervento? No! Un udienza del processo Ruby Ter. - deboramau : #Berlusconi ricoverato in ospedale.... Aveva un intervento? No! Un udienza del processo Ruby Ter. -

Ultime Notizie dalla rete : Ruby ter Ruby ter: processo stralcio a Siena, sentenza slitta all'8 aprile Fortune Italia Berlusconi ricoverato a Monaco per un problema al cuore

GENOVA - Silvio Berlusconi è stato ricoverato al Centro cardiotoracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. Il leader di Forza Italia si trovava a Valbonne, la località vicino a Nizza dov ...

Silvio Berlusconi, processo Ruby ter a Siena: il ricovero fa slittare la sentenza dello stralcio

Slitta la sentenza dello stralcio senese del processo Ruby ter , che vede imputati l’ ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi ...

GENOVA - Silvio Berlusconi è stato ricoverato al Centro cardiotoracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. Il leader di Forza Italia si trovava a Valbonne, la località vicino a Nizza dov ...Slitta la sentenza dello stralcio senese del processo Ruby ter , che vede imputati l’ ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi ...