(Di giovedì 14 gennaio 2021) Al termine di alcune indagini un giro di prostituzione celato dietro un’attività di, in zona Appia. Le indagini sono state eseguite dalla Polizia Locale diCapitale su delega della Procura della Repubblica di. Gli agenti del Reparto Tutela Patrimonio del GSSU, Gruppo Sicurezza Sociale Urbana, attraverso appostamenti e mirate attività investigative, hanno scoperto all’interno dell’esercizio, un’attività illegale di sfruttamento della prostituzione, gestito da un cittadino italiano: due le, di nazionalità cinese, che venivanoper elargire pratiche sessuali, secondo un preciso tariffario, ad una rete di clientela, per la maggior parte di nazionalità italiana e di età compresa tra i 30 e i 50 anni. Questa mattina è scattato il sequestro del ...

CorriereCitta : Roma, sequestrato centro massaggi a luci rosse sull’Appia: donne cinesi sfruttate come prostitute - rep_roma : Roma, l’anti-Covid dalla Cina sequestrato dai Nas: 'Farmaco illegale' [di Maria Elena Vincenzi] [aggiornamento dell… - Notiziedi_it : Roma, l’anti-Covid dalla Cina sequestrato dai Nas: “Farmaco illegale” - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Roma, l’anti-Covid dalla Cina sequestrato dai Nas: 'Farmaco illegale' - rep_roma : Roma, l’anti-Covid dalla Cina sequestrato dai Nas: 'Farmaco illegale' [di Maria Elena Vincenzi] [aggiornamento dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sequestrato

RomaToday

14 Gennaio 2021 La Fondazione Terzo Pilastro Internazionale sostiene le famiglie più bisognose 14 Gennaio 2021 Crisi di governo. Paolo Capone, Leader UGL: “Urge tavolo con le parti sociali per interve ...Venivano venduti alla comunità orientale con la promessa che potessero funzionare contro il virus del Covid: in realtà erano farmaci cinesi per il trattamento della semplice influenza ma soprattutto e ...