Rockets ko con i Lakers La rabbia di Harden | Non siamo da primato

James Harden non si è allenato coi Rockets oggi, su decisione della squadra. "Era la scelta migliore per tutti". Leggendo e ascoltando Lowe e altri pare che Ben Simmons alla fine sarebbe stato disponibile. Nella posizione dei Rockets avrebbero potuto ottenere uno o due giovani. La trade che porta Harden ai Nets andando a creare un nuovo super trio con Durant e Irving (forse) cambierà la situazione NBA.

Aria pesante in casa Houston. I Rockets perdono con i Lakers ed esplode la rabbia di James Harden che firma 16 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. "Non siamo abbastanza forti – dice il Barba –. Amo questa c ...Maxi operazione di mercato dall'esito clamoroso in Nba: il play-guardia James Harden, dopo un braccio di ferro incendiatosi nelle ultime ore (ma se ne parlava da un paio di mesi), ha ottenuto la cessi ...