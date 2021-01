Renzi e la scelta inevitabile (Di giovedì 14 gennaio 2021) Finalmente Renzi ha staccato la spina al governo-Conte. Era l’ora che si riprendesse la centralità che merita su telegiornali, quotidiani, social. Non solo su quelli nazionali, ma su quelli europei e di tutto il mondo. Diciamocelo francamente, non si poteva continuare a tirare a campare, o peggio ancora ad imporre un protagonismo del duo Conte-Speranza con la scusa di una pandemia. Che poi è ancora da stabilire se si sia trattato davvero di un’emergenza sanitaria reale o di una montatura per ridurre gli spazi di democrazia nel paese. Ha fatto bene a ricordare che avremmo dovuto accedere alle risorse della linea pandemica del Mes; se anche non era una pandemia vera e propria, almeno i 36 miliardi erano veri. Ci potevano garantire il controllo per anni di appalti per la costruzione di ospedali, acquistare macchinari sanitari, effettuate assunzioni massicce per ridurre la ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 gennaio 2021) Finalmenteha staccato la spina al governo-Conte. Era l’ora che si riprendesse la centralità che merita su telegiornali, quotidiani, social. Non solo su quelli nazionali, ma su quelli europei e di tutto il mondo. Diciamocelo francamente, non si poteva continuare a tirare a campare, o peggio ancora ad imporre un protagonismo del duo Conte-Speranza con la scusa di una pandemia. Che poi è ancora da stabilire se si sia trattato davvero di un’emergenza sanitaria reale o di una montatura per ridurre gli spazi di democrazia nel paese. Ha fatto bene a ricordare che avremmo dovuto accedere alle risorse della linea pandemica del Mes; se anche non era una pandemia vera e propria, almeno i 36 miliardi erano veri. Ci potevano garantire il controllo per anni di appalti per la costruzione di ospedali, acquistare macchinari sanitari, effettuate assunzioni massicce per ridurre la ...

Dopo le dimissioni delle due ministre, Conte è intervenuto al COnsiglio dei ministri e ha commentato la crisi di governo aperta da Renzi.

