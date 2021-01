Questo è un bivio del meteo d’Inverno: qualcosa di grosso più avanti (Di giovedì 14 gennaio 2021) Esplosione meteo invernale.Sconforto… meteo. In queste ore è il sentimento che prevale negli amanti dell’Inverno. L’umore è cambiato improvvisamente, non appena nelle varie mappe di previsione è stato cancellato il gelo dall’Italia. Non solo, in qualche mappa è riapparsa l’odiata Alta Pressione o comunque uno scenario meteo climatico tutt’altro che invernale. Diciamolo, a molto italiani un po’ di sole e bel tempo farebbe enormemente piacere. Non tutti amano freddo, gelo e neve. Non dobbiamo mai dimenticarci che la soggettività è imperante nella meteorologia. Soggettività di gusti, ma talvolta anche soggettività di interpretazione di certe situazioni. Rischiamo di annoiarvi, ne siamo consapevoli, ma dobbiamo ripeterci: mai lasciarsi trascinare dagli umori dei modelli. Fino a qualche giorno fa ci buttavano addosso un ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Esplosioneinvernale.Sconforto…. In queste ore è il sentimento che prevale negli amanti dell’Inverno. L’umore è cambiato improvvisamente, non appena nelle varie mappe di previsione è stato cancellato il gelo dall’Italia. Non solo, in qualche mappa è riapparsa l’odiata Alta Pressione o comunque uno scenarioclimatico tutt’altro che invernale. Diciamolo, a molto italiani un po’ di sole e bel tempo farebbe enormemente piacere. Non tutti amano freddo, gelo e neve. Non dobbiamo mai dimenticarci che la soggettività è imperante nellarologia. Soggettività di gusti, ma talvolta anche soggettività di interpretazione di certe situazioni. Rischiamo di annoiarvi, ne siamo consapevoli, ma dobbiamo ripeterci: mai lasciarsi trascinare dagli umori dei modelli. Fino a qualche giorno fa ci buttavano addosso un ...

