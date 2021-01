Questa foto di una metro piena di persone è reale, ma non è stata scattata in Italia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il 14 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un treno della metropolitana pieno di persone che indossano le mascherine, strumento di protezione contro la Covid-19. La foto è accompagnata da questo commento: «È colpa dei bar, dei ristoranti, degli stadi, dei musei etc vero?». Il riferimento è alla polemica secondo cui la crescita dei contagi da nuovo coronavirus in Italia non sarebbe esclusivamente legata ai settori che sono stati direttamente toccati da misure restrittive, ma anche ai mezzi di trasporto troppo affollati. Il contenuto oggetto della nostra analisi è fuorviante. La foto è reale, ma non è stata scattata in una stazione della metro di una città Italiana e ... Leggi su facta.news (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il 14 gennaio 2021 su Facebook èpubblicata un’immagine che mostra un treno dellapolitana pieno diche indossano le mascherine, strumento di protezione contro la Covid-19. Laè accompagnata da questo commento: «È colpa dei bar, dei ristoranti, degli stadi, dei musei etc vero?». Il riferimento è alla polemica secondo cui la crescita dei contagi da nuovo coronavirus innon sarebbe esclusivamente legata ai settori che sono stati direttamente toccati da misure restrittive, ma anche ai mezzi di trasporto troppo affollati. Il contenuto oggetto della nostra analisi è fuorviante. La, ma non èin una stazione delladi una cittàna e ...

