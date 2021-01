Qualificazioni Australian Open | il bilancio degli azzurri | bene Errani e Cocciaretto | passo falso per Musetti

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Si è conclusa la quattro giorni di tennis a Dubai e Doha, le città dove si sono tenute leall’2021, regalandoci così i trentadue tennisti, uomini e donne, che potranno prendere così il volo per l’Oceania. C’erano grandi speranze per l’Italia, che partiva con tredici elementi, ma ilfinale vede solo due aggiunte nel main draw, entrambe nel tabellone femminile con Saraed Elisabetta. Le due erano effettivamente le più accreditate per poter salpare verso l’Australia. Laci ha preso gusto nel partecipare al primo Slam dell’anno; se possibile, in questo 2021 il suo cammino è stato anche più facile e rilassante rispetto a dodici mesi fa, battendo la brasiliana Ce, la belga Benoit e la francese Tan senza ...