Problemi al cuore: Berlusconi ricoverato nel Principato di Monaco (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ricoverato nel Principato di Monaco per Problemi cardiaci: la conferma dal medico personale Zangrillo "Berlusconi è ricoverato da martedì in ospedale nel Principato di Monaco per Problemi cardiologici urgenti". Lo conferma all'Agenzia Dire (www.dire.it) il professor Alberto Zangrillo, medico personale dell'ex cavaliere. Il ricovero dell'ex premier avviene mentre… L'articolo Corriere Nazionale.

