Pranzano nell' albergo in 10 | ma non sono clienti | multe per 4 400 euro

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Un altro pranzo vietato in unbresciano: è successo a Salò, lungo la Ss45bis, dove mercoledì i carabinieri hanno intercettato 10 persone - a quanto pare un gruppo di operai - che stavano ...

Dieci persone sono state multate dai carabinieri a Salò, in provincia di Brescia, perché sorprese a mangiare ai tavoli di un albergo pur non ...La scena era verosimile. Una decina di persone a tavola nella sala ristorante di un albergo, verosimilmente gli ospiti della struttura dato che, stante la normativa in vigore, sono gli unici a cui può ...