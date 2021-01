Pato: «Se Pioli mi chiamasse, io e Ibra formeremmo una grande coppia» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Pato, ex attaccante rossonero, ha rilasciato una lunga dichiarazione sul Milan e sul proprio futuro, ecco le sue parole Pato, ex attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: Sulla possibilità di giocare in Italia: «Sia chiaro una cosa: in Italia non vengo per guadagnare di più, ma per un progetto vincente. Se no sarei rimasto in Cina». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24 Sul ritorno al Milan: «Per me sarebbe un sogno tornare a Milanello. Ho segnato 63 gol in 150 partite, è stata la mia casa per anni». Sul vice Ibra: «È un ruolo che accetterei ben volentieri, quale sarebbe il problema? Semplicemente perché ci metterei un paio di partite per convincere il mister a farmi giocare sempre titolare (ride). No scherzi a parte, io e Ibra, insieme ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021), ex attaccante rossonero, ha rilasciato una lunga dichiarazione sul Milan e sul proprio futuro, ecco le sue parole, ex attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: Sulla possibilità di giocare in Italia: «Sia chiaro una cosa: in Italia non vengo per guadagnare di più, ma per un progetto vincente. Se no sarei rimasto in Cina». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24 Sul ritorno al Milan: «Per me sarebbe un sogno tornare a Milanello. Ho segnato 63 gol in 150 partite, è stata la mia casa per anni». Sul vice: «È un ruolo che accetterei ben volentieri, quale sarebbe il problema? Semplicemente perché ci metterei un paio di partite per convincere il mister a farmi giocare sempre titolare (ride). No scherzi a parte, io e, insieme ...

Pato, ex attaccante rossonero, ha rilasciato una lunga dichiarazione sul Milan e sul proprio futuro, ecco le sue parole ...

Pato, nostalgia Milan: “Tornerei per giocare con Ibrahimovic”

Pato rimane molto legato al Milan, dove ha giocato tra il 2008 e il 2012. Gli piacerebbe far ritorno in rossonero per affiancare Ibrahimovic.

Pato rimane molto legato al Milan, dove ha giocato tra il 2008 e il 2012. Gli piacerebbe far ritorno in rossonero per affiancare Ibrahimovic.