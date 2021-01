Nets: come cambia la squadra di Steve Nash con l’arrivo di Harden? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Harden ai Nets a comporre un trio top La trade era nell’aria soprattutto dopo le dichiarazioni post-partita del Barba. Harden è finito a Brooklyn, la sua destinazione preferita fin da quando ha richiesto di essere ceduto. Ora insieme a Kyrie e KD forma un trio sulla carta incontrastabile, ma che potrebbe avere qualche problema e non solo in campo. Si sa, i tre hanno caratteri difficili e il solo fatto che Durant sia da considerare il più temperato fa riflettere. Di Irving non si hanno notizie da giorni, se non qualche video in compagnia della sorella (rigorosamente senza mascherina) in cui festeggia il suo compleanno. Harden, invece, negli ultimi 3 mesi è sembrato più impegnato a elargire grosse mance negli strip club piuttosto che impegnarsi in campo. Tuttavia si tratta di giocatori il cui talento offensivo è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021)aia comporre un trio top La trade era nell’aria soprattutto dopo le dichiarazioni post-partita del Barba.è finito a Brooklyn, la sua destinazione preferita fin da quando ha richiesto di essere ceduto. Ora insieme a Kyrie e KD forma un trio sulla carta incontrastabile, ma che potrebbe avere qualche problema e non solo in campo. Si sa, i tre hanno caratteri difficili e il solo fatto che Durant sia da considerare il più temperato fa riflettere. Di Irving non si hanno notizie da giorni, se non qualche video in compagnia della sorella (rigorosamente senza mascherina) in cui festeggia il suo compleanno., invece, negli ultimi 3 mesi è sembrato più impegnato a elargire grosse mance negli strip club piuttosto che impegnarsi in campo. Tuttavia si tratta di giocatori il cui talento offensivo è ...

StefanoPutinati : Comunque, mentre vi occupate della crisi di governicchio, come fosse una cosa importante, il Barba (Harden per i me… - Stello70Gasch : Con la nuova Trade tra #Houston, #Nets, #Indiana e #Cavs si stravolge un po' tutto. I Nets si saranno competitivi,… - biagio4658 : @andrebazzi Vero. Trade della portata assurda con 4 squadre coinvolte, i Nets hanno voluto fortemente Harden ed ora… - daveza77 : @rprat75 Continuo a pensare che i Nets vanno verso l'implosione il basket (come il calcio) non si fa facendo la som… - Gaietix : RT @GiaGianmarco: Il problema maggiore di questa squadra è il fit, soprattutto difensivo. Tre fenomeni totali, imho Durant continuerà ad es… -