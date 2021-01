NBA, come si sono concluse le partite giocate nella notte (Di giovedì 14 gennaio 2021) sono da poco terminati i match disputati nella notte italiana, siamo dunque in grado di darvi i risultati NBA di tutte le partite. Se siete impazienti di conoscere i tabellini finali di ciascun incontro di scena nelle spettacolari arene sportive a stelle e strisce andate direttamente al prossimo paragrafo, dove vi riportiamo la lista con i risultati completi. Prima però permetteteci di ricordare che la prima parte della regular season del campionato NBA per la stagione 2020/2021 si concluderà il 4 marzo 2021, con una pausa di cinque giorni dal 5 al 10. Quindi le squadre torneranno in campo per la seconda parte della stagione regolare, che andrà avanti fino al 16 maggio. I play off, invece, scatteranno dal 22 maggio, preceduti dai Play-in, un mini torneo nel quale si affronteranno i team che concluderanno la regular ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 14 gennaio 2021)da poco terminati i match disputatiitaliana, siamo dunque in grado di darvi i risultati NBA di tutte le. Se siete impazienti di conoscere i tabellini finali di ciascun incontro di scena nelle spettacolari arene sportive a stelle e strisce andate direttamente al prossimo paragrafo, dove vi riportiamo la lista con i risultati completi. Prima però permetteteci di ricordare che la prima parte della regular season del campionato NBA per la stagione 2020/2021 si concluderà il 4 marzo 2021, con una pausa di cinque giorni dal 5 al 10. Quindi le squadre torneranno in campo per la seconda parte della stagione regolare, che andrà avanti fino al 16 maggio. I play off, invece, scatteranno dal 22 maggio, preceduti dai Play-in, un mini torneo nel quale si affronteranno i team che concluderanno la regular ...

SportStorie : Stupendi i #Pacers che scambiano un giocatore che voleva uscire da quella situazione come Oladipo per Caris Levert.… - 3dc8 : @rprat75 Ehi, citazione 'all in' è un cameo per me? ?????? Ammazza però, sbagliavo, non era ALL IN all'epoca, avevano… - RobertoSimion : Certo che i Nets si sono messi in un bel casino, win or bust mode, scelte e pick-swap date via come quella volta co… - bonaldo_mattia : LeBron Raymone James ha battuto da sotto 3-1 la squadra con il miglior record di sempre in regular season e con il… - StefanoRod86 : @andrelukka È un all in che ci sta nelle logiche NBA. Se puoi avere 3 big li prendi. Vedremo poi come si evolverà… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA come "Mito NBA", come i campioni del basket ci insegnano la vita L'Unione Sarda "Mito NBA", come i campioni del basket ci insegnano la vita

Per Simone Rosi, autore del volume Mito NBA (Bradipolibri, 2020, pp. 224), la risposta è scontata: nessuno. Il suo libro, infatti, ci porta a sognare, emozionarci, riflettere, imparare ed esaltarci at ...

Per Simone Rosi, autore del volume Mito NBA (Bradipolibri, 2020, pp. 224), la risposta è scontata: nessuno. Il suo libro, infatti, ci porta a sognare, emozionarci, riflettere, imparare ed esaltarci at ...