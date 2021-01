Napoli, il calciomercato di Lo Monaco: “Osimhen non è un bomber, io avrei preso Suarez.. Bakayoko? Dico la mia” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pietro Lo Monaco analizza a fondo la rosa del Napoli.Napoli, Victor Osimhen ancora positivo al Coronavirus: continua l’isolamento per il numero 9. Il tweett del club partenopeoL'ex direttore sportivo di Catania e Palermo, nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, ha detto la sua in merito alla stagione vissuta finora dagli azzurri. Tra gli argomenti trattati in primo piano la figura di Victor Osimhen che a sua detta non è un bomber di razza."Al Napoli manca un cecchino in attacco. L'unico che potrebbe forse esserlo è Dries Mertens. Che bisogno ho di prendere Petagna se in casa ho ancora Milik e Llorente? Lo stesso Osimhen non è un bomber di razza. Io ... Leggi su mediagol (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pietro Loanalizza a fondo la rosa del, Victorancora positivo al Coronavirus: continua l’isolamento per il numero 9. Il tweett del club partenopeoL'ex direttore sportivo di Catania e Palermo, nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Kiss Kissdurante la trasmissione Radio Goal, ha detto la sua in merito alla stagione vissuta finora dagli azzurri. Tra gli argomenti trattati in primo piano la figura di Victorche a sua detta non è undi razza."Almanca un cecchino in attacco. L'unico che potrebbe forse esserlo è Dries Mertens. Che bisogno ho di prendere Petagna se in casa ho ancora Milik e Llorente? Lo stessonon è undi razza. Io ...

DiMarzio : #Calciomercato | #OlympiqueDeMarseille, nuova offerta per #Milik: il #Napoli rifiuta - Gazzetta_it : Mercato, #Milik: i 15 milioni del #Marsiglia fanno vacillare il Napoli - DiMarzio : #Napoli, #Tavares e non solo: gli obiettivi per il ruolo di terzino sinistro - NCN_it : #SPORTITALIA – #MILIK, IL #MARSIGLIA PREPARA UNA NUOVA OFFERTA SUPERIORE AI 10 MILIONI #Calciomercato #Napoli - CRFthaliscunha : RT @DiMarzio: #Napoli, #Tavares e non solo: gli obiettivi per il ruolo di terzino sinistro -