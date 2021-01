Meitè-Milan: fatta. Mandzukic e Pato vedono rossonero. Calhanoglu e Marchwinski.. (Di giovedì 14 gennaio 2021) Fosse stato per i soldi, sarei rimasto in Cina', ha spiegato l'ex attaccante del Milan alla Gazzetta dello Sport. A 31 anni si sente ancora pronto per affrontare una nuova esperienza nel calcio che ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 14 gennaio 2021) Fosse stato per i soldi, sarei rimasto in Cina', ha spiegato l'ex attaccante delalla Gazzetta dello Sport. A 31 anni si sente ancora pronto per affrontare una nuova esperienza nel calcio che ...

AntoVitiello : Oltre #Calhanoglu e #Donnarumma il #Milan in questi giorni ha iniziato a trattare i rinnovi dei giocatori in scaden… - AntoVitiello : #Milan: accordo per #Meite. Prestito oneroso con diritto di riscatto. - DiMarzio : Il #Milan insiste per Meitè: contatti continui con il Torino e trattativa in stato avanzato - ninoBertolino : RT @AlfredoPedulla: #Meité al #Milan: tutto confermato, inseguimento lungo un anno. Ora visite e firme, accordo in prestito con diritto. E… - Hispanico_ : RT @MilanNewsit: Muscoli e centimetri, ma anche dribbling e qualità: i numeri di Meité al Toro e cosa darà al Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Meitè Milan Torino: Meité a un passo dal Milan, accordo vicino Tiscali.it