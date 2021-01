Matteo Renzi questa sera ospite di Paolo Del Debbio in Diritto e Rovescio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Rete Quattro, Diritto e Rovesco. Secondo quanto riporta il Quotidiano Libero questa sera Paolo Del Debbio avrà come ospite Matteo Renzi. La notizia diventa ancora più interessante dopo il ricevimento del Presidente Conte al Quirinale relativamente alle sorti dell’attuale maggioranza e crisi di governo. L’annuncio è apparso su un Twitter. Sarà presente anche il vice ministro alla Salute PierPaolo Sileri. Leggi su webzeta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Rete Quattro,e Rovesco. Secondo quanto riporta il Quotidiano LiberoDelavrà come. La notizia diventa ancora più interessante dopo il ricevimento del Presidente Conte al Quirinale relativamente alle sorti dell’attuale maggioranza e crisi di governo. L’annuncio è apparso su un Twitter. Sarà presente anche il vice ministro alla Salute PierSileri.

Mov5Stelle : Matteo Renzi è entrato a far parte della grande famiglia dell'opposizione, fra negazionisti, sovranisti e irrespons… - fattoquotidiano : “A Palazzo Madama è nato l’asse dei 2 Matteo”. Per Il Giornale “Renzi e Salvini si sono sentiti più volte per coord… - fattoquotidiano : Poche ore prima del suo discorso contro Giuseppe Conte gli uffici del Senato hanno pubblicato la dichiarazione dei… - afgianas : RT @marianna_eg: Elogio di Matteo Renzi, il nuovo capro espiatorio | L'HuffPost - dario_7609 : RT @dario_7609: @ArgiroCasta58 @lcvelez Mira progressista El Pueblo Como ama a Trump @Acosta497 @a_meluzzi @Capezzone @NicolaPorro @ma… -