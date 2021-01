Maggioranza e opposizione vogliono Conte in aula: Casellati e Fico contatteranno il premier (Di giovedì 14 gennaio 2021) Chiedono che Conte si presenti in aula le forze di Maggioranza alla Camera, aderendo alla richiesta dell'opposizione dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova e Elena Bonetti. ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 gennaio 2021) Chiedono chesi presenti inle forze dialla Camera, aderendo alla richiesta dell'dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova e Elena Bonetti. ...

renatobrunetta : Abbiamo un mese di tempo per cogliere la grande occasione di riscrivere insieme, maggioranza e opposizione, il… - FratellidItalia : Governo, Meloni: Caro Grillo il partito unico maggioranza-opposizione piace ai tuoi amici comunisti cinesi - ilpost : Renzi: «Noi siamo pronti a discutere di tutto, in questo perimetro di maggioranza o fuori, se ci sarà un governo is… - GiacoVirgili : RT @fleinaudi: #opposizioneèbello Sono tutti alla ricerca di una maggioranza. Il solito guru dell’Italia demente ci dice “tutti insieme a… - f4f62 : RT @dgpaolo18: @MarcoCantamessa concetti espressi da mesi ai quali Conte non ha mai dato ascolto,dall’alto della sua supponenza,presunzione… -