Ma a Prato qualcuno è già immunizzato

Leggi su panorama

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Reportage nella comunità cinese della città toscana. Dove nei mesi scorsi in molti sono andati a vaccinarsi in Cina. Per tornare, una volta rientrati, alle abitudini pre-Covid. Comprese quelle negative. Vaccino. Non c'è parola più pronunciata nel mondo. E non fa eccezione, periferia di Pechino, dove il vaccino ha cominciato a circolare da settembre, e le mascherine hanno iniziato a essere indossate con meno frequenza, infine non di rado abbandonate. E così, dopo quasi un anno di lockdown autoimposto, i 26 mila cinesi (registrati) che affollano il capoluogo toscano hanno prima cominciato a ripopolare le strade, tornando alle abitudini pre-Covid, scegliendo poi di non rinunciare a festeggiare. Per Capodanno si erano riuniti in 120 in un ristorante ospitato in un capannone: la festa è finita alle 21 con 50 mila euro di sanzione (400 per ogni invitato). Non è andata ...