LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Benavides e Peterhansel ad un passo dal trionfo (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE AUTO LA CLASSIFICA DELLE AUTO LA CRONACA DELLE MOTO LA CLASSIFICA DELLE MOTO 15.00 CAMION – Anton Shibalov firma il miglior tempo assoluto all’arrivo di Yanbu con 4’13” di margine sul connazionale russo Airat Mardeev e 4’53” sul bielorusso Aliaksei Vishneuski. Crolla negli ultimi chilometri Dmitry Sotnikov, che limita comunque i danni ed è 5° a 7’24” dalla testa. 14.57 QUAD – Il cileno Giovanni Enrico resiste fino al traguardo e si aggiudica la vittoria di tappa con 1’12” di vantaggio sull’argentino Manuel Andujar e 3’18” sull’americano Pablo Copetti. Andujar conserva la leadership della generale ed è a un passo dal trionfo finale. 14.41 CAMION – Dmitry Sotnikov (Kamaz-Master) guadagna terreno e si avvicina a 1’35” dal miglior tempo del ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE AUTO LA CLASSIFICA DELLE AUTO LA CRONACA DELLE MOTO LA CLASSIFICA DELLE MOTO 15.00 CAMION – Anton Shibalov firma il miglior tempo assoluto all’arrivo di Yanbu con 4’13” di margine sul connazionale russo Airat Mardeev e 4’53” sul bielorusso Aliaksei Vishneuski. Crolla negli ultimi chilometri Dmitry Sotnikov, che limita comunque i danni ed è 5° a 7’24” dalla testa. 14.57 QUAD – Il cileno Giovanni Enrico resiste fino al traguardo e si aggiudica la vittoria dicon 1’12” di vantaggio sull’argentino Manuel Andujar e 3’18” sull’americano Pablo Copetti. Andujar conserva la leadership della generale ed è a undalfinale. 14.41 CAMION – Dmitry Sotnikov (Kamaz-Master) guadagna terreno e si avvicina a 1’35” dal miglior tempo del ...

Dakar 2020, tappa 11: Barreda senza benzina, Sunderland vince e accorcia

Ennesimo colpo di scena in questa Dakar 2021. Joan Barreda, che era al comando della tappa, non si ferma ad un punto di rifornimento e... resta a piedi con la sua Honda. Sam Sunderland conquista la vi ...

