L'Allieva 4 ci sarà, ma dà il suo addio definitivo l'attore più amato (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'Allieva tornerà in tv per la quarta stagione, ma dal cast sarà assente un attore molto noto e amato dai telespettatori perchè lui stesso ha confermato l'addio La popolare fiction di Rai 1 ha avuto nelle sue tre stagioni come protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale (Instagram)Sono rimasti con il fiato sospeso diverse settimane tutti i telespettatori e fun de L'Allieva, la popolare fiction di Rai 1 nata nel 2016. Dopo tre stagioni di successo c'è infatti grande attesa e incertezza per la realizzazione della quarta parte. Oggi è arrivata un'importante indiscrezione a conferamre che L'Allieva 4 si farà, ma nella stessa giornata è giunta anche la conferma dell'addio definitivo dal cast di uno degli attori più amati della fiction.

giornali_it : Lino Guanciale non ci sarà ne L’allieva 4: “Meglio chiudere quando c’è ancora interesse” #14gennaio… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Lino Guanciale non sarà nel cast de “L'Allieva 4” - smilingxyou : cioè Ale ci sarà nel l’allieva 4 e Lino no? perfavore sto per piangere ditemi che è una stronzata - bubblekkam : Ho appena letto che ci sarà L'Allieva 4 MA senza Lino Guanciale SCUSATE CHE CAZZO SUCCEDE PRONTO POLIZIAAAAAAAAAAAAA - bvttleofwine : altra polemica di oggi, tutte ste lamentele su come sarà fatta l'allieva 4 quando si sapeva fin da subito che lino… -